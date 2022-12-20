Сотни автомобилей в Японии оказались заблокированы на дороге

По меньшей мере 800 автомобилей оказались заблокированы в префектуре Ниигата из-за сильных снегопадов.

Об этом сообщается во вторник на сайте бюро Министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии по региону Хокурику, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Затор на трассе, проходящей через Касивадзаки и Нагаока, в ночь на 20 декабря растянулся более чем на 20 км. На место была отправлена специальная техника для расчистки дороги. Также в районе пробки организовали раздачу еды, воды и одеял. К утру спасателям удалось частично ликвидировать пробку и расчистить проезд. Заблокированными остаются около 300 автомобилей.

По данным энергетической компании Tohoku Electric Power, в Ниигате наблюдаются перебои с энергоснабжением - электричества нет в 17 тыс. домов.

Сильные снегопады идут на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от 1 до 2 м, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.