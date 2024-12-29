В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире

Компания Китайские железные дороги (КЖД) в воскресенье представила в столице КНР прототип сверхскоростного поезда CR450, который будет способен разгоняться до 450 км/ч.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе эксплуатации CR450 будет двигаться со скоростью до 400 км/ч. Ожидается, что эта новинка позволит в обозримом будущем существенно ускорить перевозки по стране.

Кроме того, технические характеристики поезда (более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля), как утверждается, обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Он также будет комфортнее и энергоэффективнее.

"CR450 всесторонне демонстрирует мощь Китая в научно-технической и инновационной сфере, а также в области производства высокотехнологичного оборудования", - подчеркивается в сообщении.

В дальнейшем компания планирует провести серию испытаний этого поезда. КЖД собирается запустить CR450 в широкую эксплуатацию "как можно скорее".