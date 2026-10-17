https://news.day.az/azerinews/1867831.html Sabah yollarda görünüş məsafəsi azalacaq Sabah Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Sabah yollarda görünüş məsafəsi azalacaq
Sabah Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 18-i gecə və səhər ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
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