Сумгайытский химический промышленный парк станет флагманом ненефтяной экономики Азербайджана

Сумгайытский химический промышленный парк уже занял свое прочное место в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Сдача в эксплуатацию в СХПП новых предприятий и создание профтехучилища говорит о том, что парк будет специализироваться на производстве инновативной конкурентоспособной продукции.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

Экономист ожидает роста доли Сумгайытского химического промышленного парка в ненефтяном экспорте страны. В пользу этих прогнозов говорит статистика. Так, если в первой половине 2019 года в СХПП была произведена продукция на 258 миллионов манатов, то за первое полугодие 2020 года - на 534 миллиона манатов. Экспорт же увеличился в сравнении с показателем первых 6 месяцев 2019 года (121 миллион манатов) в 1,5 раза и составил в первой половине 2020 года 182 миллиона манатов. Удельный вес произведенной предприятиями СХПП продукции составил 9,3 процента от общего объема продукции, произведенной в ненефтяном секторе промышленности страны (5,7 миллиарда манатов). Удельный вес парка в экспорте ненефтяной промышленной продукции (910 миллионов манатов) равен 20 процентам. Это, подчеркнул Вугар Байрамов, очень высокие показатели.

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"Рост производства местной продукции постепенно избавит Азербайджан от необходимости импортировать многие виды продукции. Очень важно, чтобы валюта оставалась в стране. Очень позитивным фактом является открытие при СХПП Центра профессиональней подготовки. Это событие говорит о том, что и в период пандемии политика экономических реформ в стране продолжается. Основная цель реформ - развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, подготовка квалифицированных кадров. Проделанная работа позволит в постпандемический период обеспечить восстановление экономической активности и расширить местное производство", - сказал Вугар Байрамов.

Отметим, что в открывшемся при Сумгайытском химическом промышленном парке Центре профессионального образования можно будет овладеть профессии операторов токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастеров по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнеров и специалистов по программному обеспечению. Набор студентов уже начался.

Лейла Таривердиева