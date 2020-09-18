Сумгайытский химический промышленный парк станет флагманом ненефтяной экономики Азербайджана

Сумгайытский химический промышленный парк уже занял свое прочное место в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Сдача в эксплуатацию в СХПП новых предприятий и создание профтехучилища говорит о том, что парк будет специализироваться на производстве инновативной конкурентоспособной продукции.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

Экономист ожидает роста доли Сумгайытского химического промышленного парка в ненефтяном экспорте страны. В пользу этих прогнозов говорит статистика. Так, если в первой половине 2019 года в СХПП была произведена продукция на 258 миллионов манатов, то за первое полугодие 2020 года - на 534 миллиона манатов. Экспорт же увеличился в сравнении с показателем первых 6 месяцев 2019 года (121 миллион манатов) в 1,5 раза и составил в первой половине 2020 года 182 миллиона манатов. Удельный вес произведенной предприятиями СХПП продукции составил 9,3 процента от общего объема продукции, произведенной в ненефтяном секторе промышленности страны (5,7 миллиарда манатов). Удельный вес парка в экспорте ненефтяной промышленной продукции (910 миллионов манатов) равен 20 процентам. Это, подчеркнул Вугар Байрамов, очень высокие показатели.

"Рост производства местной продукции постепенно избавит Азербайджан от необходимости импортировать многие виды продукции. Очень важно, чтобы валюта оставалась в стране. Очень позитивным фактом является открытие при СХПП Центра профессиональней подготовки. Это событие говорит о том, что и в период пандемии политика экономических реформ в стране продолжается. Основная цель реформ - развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, подготовка квалифицированных кадров. Проделанная работа позволит в постпандемический период обеспечить восстановление экономической активности и расширить местное производство", - сказал Вугар Байрамов.

Отметим, что в открывшемся при Сумгайытском химическом промышленном парке Центре профессионального образования можно будет овладеть профессии операторов токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастеров по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнеров и специалистов по программному обеспечению. Набор студентов уже начался.

Лейла Таривердиева