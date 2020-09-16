Сумгайыт превращается в индустриального лидера региона

Накануне с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие Центра профессионального образования при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" (СХПП).

Центр профессионального образования располагает условиями для обучения 500 студентов. В 6 корпусах располагаются 23 учебных класса, 13 лабораторий, актовый зал, столовая, библиотека, компьютерный кабинет, спортивный зал и 24 административных кабинета. Уже идет набор желающих приобрести профессии операторов токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастеров по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнеров и специалистов по программному обеспечению.

Новые учебные заведения в Азербайджане открываются практически ежегодно, и это давно стало обычным процессом. Однако создание профцентра при СХПП - событие особое. Сумгайытский химико-промышленный парк - индустриальный центр, который рассматривается как один из основных движителей ненефтяной экономики Азербайджана. И то, что работники для предприятий-резидентов парка будут готовиться при самом СХПП, факт позитивный как с точки зрения роста профессионализма кадров, так и обеспечения занятости. К учебному процессу будут привлекаться специалисты СХПП, основная часть занятий будет проходить непосредственно на предприятиях.

Отметим, что Сумгайытский химико-промышленный парк - яркий пример успешной реализации политики индустриализации страны. В целом Сумгайыт, где сосредоточено несколько важных промышленных зон, играет большую роль в расширении в перспективе доли местной продукции, повышении экспортного потенциала ненефтяного сектора экономики. Несмотря на пандемию, сопровождающуюся определенными ограничениями, в текущем году почти вдвое выросли объемы продукции, производимой предприятиями парка. Так, если в первой половине 2019 года в СХПП была произведена продукция на 258 миллионов манатов, то за первое полугодие 2020 года - на 534 миллиона манатов. Экспорт же увеличился в сравнении с показателем первых 6 месяцев 2019 года (121 миллион манатов) в 1,5 раза и составил в первой половине 2020 года 182 миллиона манатов. В настоящее время на функционирующих в парке предприятиях постоянной работой обеспечено более 5500 человек.

Как отметил, выступая на открытии Центра профессионального образования Президент Ильхам Алиев, Сумгайыт сегодня является вторым по величине промышленным центром не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Его индустриальный потенциал растет. До конца года в СХПП заработает стекольный завод, что позволит обеспечить республику собственным стеклом. Это, считает глава государства, большое достижение. Необходимо, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играют город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк, сказал Президент Ильхам Алиев.

"Сегодня мы видим на примере Сумгайытского химического промышленного парка обновляющийся, усиливающийся Азербайджан", - заявил азербайджанский лидер.

Сумгайытский химический промышленный парк создан президентским указом от декабря 2011 года. Парк вдвое больше по площади действующего здесь же Сумгайытского технологического парка. СХПП занимает площадь более 500 га.

Его открытие состоялось с участием главы государства 25 октября 2015 года. В том же году открылся завод технического оборудования ООО "Azertexnolayn" и еще 4 предприятия. С прошлого года в СХПП действует завод по производству полипропилена ООО "SOCAR Polymer", завод по производству ферросилиция и ферросиликомарганца ООО "Baku Non Ferrous and Foundry Company", завод по производству табачных изделий (сигарет) ЗАО "Tabaterra", а также завод по производству строительных химикатов ООО "SIKA". В 2019 году начал производство Карбамидный завод и завод по производству полиэтилена высокой плотности (HDPE) ООО "SOCAR Polymer".

В июле прошлого года в СХПП был зарегистрирован новый резидент - ООО "Galenka Azərbaycan". В результате число резидентов промышленного парка достигло 19-ти. "Galenka Azərbaycan" построит завод по производству ветеринарных препаратов, кормовых добавок, витаминов, дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств, используемых в животноводстве и птицеводстве с применением передовых технологий США, Индии, Китая, Германии и Турции. Наряду с удовлетворением спроса на внутренний рынок, продукция будет экспортироваться под брендом "Made in Azerbaijan" в ряд зарубежных стран.

В начале апреля текущего года в СХПП началось производство медицинских масок, что позволило решить проблему дефицита этих средств защиты в условиях пандемии. Производство организовано на турецком оборудовании "Бакинской текстильной фабрикой", получившей статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Другой резидент СХПП, ООО "MST Engineering Services", выделил для этого важного в период пандемии предприятия часть принадлежащей ему производственной площади. А коробки для упаковки масок производятся в Балаханском промышленном парке.

В мае резидент Сумгайытского химического промышленного парка - ООО STP - совместно с компанией Smarthome начал производство дезинфекционных тоннелей. Электронная система Elsmart для данного оборудования разработана на заводе электрооборудования STP.

В настоящее время в Сумгайытском химико-промышленном парке продолжается строительство предприятия, очень важного с точки зрения развития ковроткачества - Прядильно-красильной фабрики. Фабрика будет обеспечена оборудованием производства Турции, Франции и Италии. Здесь будет производиться чистая шерсть, шерстяная пряжа, природные и химические красители. Продукция предприятия будет обеспечивать потребности ковроткаческой отрасли в шерстяной пряже и красителях местного производства.

Кроме того, как было отмечено выше, в СХПП строится также стекольный завод, который избавит Азербайджан от импорта этой продукции.

На открытии Центра профессионального образования при СХПП, Президент Ильхам Алиев обозначил важную проблему, которая неизбежна, учитывая быстрый рост индустриальной мощи Сумгайыта и развития Химико-промышленного парка. Дело в том, что уже сегодня 85 процентов территории СХПП занято и в скором времени ожидается появление новых резидентов. В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка, выбрать места, так как такими темпами в течение 2-3 лет на 508 гектарах не останется места.

"Поэтому, посмотрите, где мы можем продолжить это. Необязательно, чтобы это место прилегало к данной территории, оно может быть немного в стороне, но главное, что оно получит статус резидента. Возможно, уже в нынешнем году, не теряя времени, можно приступить к работам по очистке, прокладке коммуникаций, так как это тоже займет время. Когда мы очищали данную территорию, на это потребовалось около года. Очистка, затем коммуникационные работы. Поэтому, возможно, до конца года могут быть выделены определенные средства на проведение этих работ на новом месте, чтобы, когда очередные инвесторы проявили внимание, они не теряли времени", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, в скором времени можно будет говорить о превращении Сумгайыта из второго в первый по величине индустриальный центр региона. И это будет современный промышленный узел, функционирующий на основе передовых технологий, инноваций и современных экологических стандартов.

Лейла Таривердиева