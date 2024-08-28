Мухтар Бабаев обсудил с министром энергетики Австралии климатическое финансирование на COP29

Президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев обсудил вопросы сотрудничества с министром по вопросам изменения климата и энергетики страны Крисом Боуэном.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации COP29 в социальной сети X.

"Мы провели очень продуктивную встречу в Австралии, посвященную обсуждению глобальных усилий по борьбе с изменением климата в преддверии и после COP29.

Состоялся важный обмен мнениями о возобновляемых источниках энергии, сокращении выбросов и инвестициях в экологически чистые сферы. Также обсуждалась важность климатического финансирования на COP29 в ноябре.

Финансирование играет решающую роль в поддержании глобального потепления на уровне 1,5C и решении крупномасштабной и неотложной проблемы климатического кризиса", - говорится в публикации.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Отметим, что сегодня Мухтар Бабаев посетил Сиднейский институт морских наук

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