Президент COP29 Мухтар Бабаев посетил Сиднейский институт морских наук в Новом Южном Уэльсе (Австралия) в рамках изучения команды председательства COP29 проблем изменения климата, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на информацию с официального сайта COP29.

"Данный институт в Австралии является ведущим мировым институтом морских наук, где они проводят важные новейшие уникальные морские исследования о последствиях изменения климата и урбанизации, восстановлении среды обитания, океанических ресурсах и технологиях, а также результатах подходов к управлению морской средой", - подчеркнуто в пресс-релизе.

По мнению команды председательства COP29, визит в данный институт очень важен для понимания и усилий по борьбе с изменением климата.

Отметим, что 11-22 ноября в Баку пройдет 29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

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