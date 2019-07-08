Натуральные средства, как это на основе соли и оливкового масла, очень эффективны и имеют достаточно длительный эффект, к тому же они не вредят нашему здоровью. Начните с 3-минутного массажа и постепенно увеличивайте продолжительность процедуры.

Боли в суставах становятся все более распространенным недугом среди населения нашей планеты. А все из-за постоянной нехватки времени на физические упражнения и увеличения продолжительности жизни.

Чем дольше мы живем, тем дольше используем свои кости, мышцы и суставы. В результате они подвергаются большему износу.

Для облегчения болей в суставах чаще всего используются фармацевтические препараты, однако есть и натуральные средства, которые помогают решить эту проблему, не причиняя вредя внутренним органам нашего тела (как ибупрофен или парацетамол, к примеру). Эти препараты наносят вред желудку и печени.

По этой причине мы решили рассказать вам об одном натуральном средстве на основе соли и оливкового масла. Оно идеально подойдет для лечения остеопороза и разрешения других проблем с костями и мышцами.

Достать необходимые ингредиенты совсем не трудно, так что вы без особого труда сможете приготовить это лечебное средство у себя дома. Еще вам понадобится стеклянная емкость для его хранения и несколько минут времени на саму процедуру.

Полезные свойства оливкового масла

Оливковое масло богато полифенолами, действие которых сравнимо с антиоксидантами. Таким образом, когда "жидкое золото" (как его еще называют) входит в непосредственный контакт с клетками нашего организма, оно замедляет процессы старения.

Это означает, что появление болей, как минимум, отсрочится.

Еще в состав оливкового масла входит так называемый олеокантат, соединение, которое препятствует активности ферментов, вызывающих воспаление. А потому три столовые ложки оливкового масла эквивалентны 1/10 части химических противовоспалительных средств.

А потому три столовые ложки оливкового масла эквивалентны 1/10 части химических противовоспалительных средств. Благодаря наличию мононенасыщенных жирных кислот, оливковое масло регулирует давление, что очень важно для должного функционирования сердечно-сосудистой системы.

что очень важно для должного функционирования сердечно-сосудистой системы. Всегда имейте в виду, что хорошая циркуляция крови необходима для поддержания работы всего нашего организма, так как это обеспечивает правильное питание каждой его клеток.

Полезные свойства соли

Для приготовления рекомендуемого нами средства мы выбрали морскую соль, потому что она обладает многочисленными преимуществами (в отличие от каменной).

Во-первых, в ее состав входит большое количество магния, а он, в свою очередь, служит для укрепления тканей нашего организма. По этой причине морская соль станет отличным средством для предотвращения износа тканей или их повреждения какой-либо болезнью.

В этом смысле минералы, входящие в состав соли, очень полезны для нашей иммунной системы. Кости и мышцы восстанавливают свою структуру значительно быстрее, если мы регулярно используем этот продукт.

Так негативные последствия от длительного путешествия или прогулки, долгой поездки в автомобиле или целого рабочего дня, проведенного сидя (или стоя), будут значительно меньше.

Наконец, морская соль способствует улучшению кровообращения; не зря ведь рекомендуют плавать в море. Это связано с тем, что морская соль устраняет избыток натрия в крови, а еще снижает артериальное давление.

Лекарство на основе соли и оливкового масла

Ингредиенты:

1 стакан воды (200 мл)

20 столовых ложек оливкового масла (320 г)

10 столовых ложек морской соли (100 г)

Способ приготовления:

Возьмите большую емкость и смешайте в ней стакан воды с маслом и солью.

Хорошенько перемешайте все ингредиенты и помассируйте больные места получившейся смесью в течение 3 минут.

Для начала этого уже будет достаточно. Со временем вам нужно будет увеличивать продолжительность данной процедуры.

Конечной целью будет увеличить время до 20 минут. Но не волнуйтесь, если такого количества свободного времени у вас нет, то вполне достаточно будет и 10 минут.

Наносите получившееся средство на больные места в течение 10 дней подряд. Вы быстро почувствуете положительный эффект, который продлится достаточно долго. Вам будет заметно легче двигаться, а болевые ощущения пройдут.

Благодаря такой терапии вы омолодите свои клетки, улучшите кровообращение и укрепите защитные силы своего организма.

Бывает, что кожа краснеет после такого массажа.

Чтобы этого избежать, используйте сначала полотенце, смоченное в теплой воде.

Затем высушите кожу другим полотенцем, сухим, и посыпьте кожу тальком, чтобы смягчить ее.

Эта несложная процедура избавит вас от неприятных последствий и возможного дискомфорта, и вы сможете продолжать лечить свои суставы этим натуральным средством.

Как видите, его действительно стоит попробовать: легко готовить, легко наносить, а преимущества очень значительны.

Даже если вы из тех, кто не верит в эффективность народных средств, предлагаем вам испытать его. Вы ничего не потеряете, а вот обрести можете очень многое!

Преодолейте боли в суставах и расскажите нам о своем опыте!

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