Создан метод 3D-печати кровеносных сосудов с помощью льда

Американские биофизики из Университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге разработали технологию печати сложных и анатомически точных кровеносных сосудов с помощью ледяных матриц. Исследование опубликовано в научном журнале международного Биофизического общества (Biophysical Society), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Современная тканевая инженерия плохо справляется с производством артерий и капилляров естественной конструкции, которая необходима для правильного функционирования имплантов в организме.

Чтобы решить проблему, ученые спроектировали метод, основанный на использовании льда из так называемой тяжелой воды - жидкости, где атомы водорода заменены атомами его изотопа дейтерия. Тяжелая вода замерзает при более низких температурах и в твердой форме имеет очень гладкую структуру.

Напечатанные 3D-шаблоны внедряют в желатиновый материал GelMA. Затем под воздействием ультрафиолета желатин твердеет, а наполнявший его лет тает, оставляя в материале кровеносные каналы.

По словам исследователей, в получившихся заготовках можно выращивать кровеносную сеть из эндотелиальных клеток, похожих на ткани сосудов.

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