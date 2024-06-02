Ученые выявили необычное полезное свойство популярного препарата для похудения

Ученые из Юго-западного медицинского центра при Техасском университете обнаружили, что популярный препарат для похудения Тирзепатид значительно снижает систолическое артериальное давление у взрослых людей, страдающих ожирением. Результаты опубликованы в журнале Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принцип действия Тирзепатида основан на имитации действия двух метаболических гормонов в организме. Лекарство выступает в роли агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP).

Эти гормоны стимулируют выработку инсулина, повышая чувствительность специфических рецепторов организма к пище после ее употребления. Такое воздействие способствует регулированию уровня сахара в крови, замедлению процесса пищеварения и снижению аппетита.

Новое исследование американских ученых было проведено для уточнения данных, полученных в ходе их предыдущей научной работы SURMOUNT-1, в которой использовались данные 2539 человек. Основная цель дополнительного исследования заключалась в оценке влияния препарата тирзепатида на уровень артериального давления у лиц с ожирением без сахарного диабета. Для этого были подобраны участники, которые случайным образом были распределены в группу плацебо или одну из трех групп, предполагающих употребление различных доз Тирзепатида (5 мг, 10 мг или 15 мг).

В результате приема Тирзепатида в дозировке 5 мг продолжительностью 36 недель у участников наблюдалось среднее снижение систолического артериального давления на 7,4 мм ртутного столба. При повышении количества употребляемого препарата до 10 мг давление снизилось на 10,6 мм ртутного столба. У добровольцев, получавших 15 мг Тирзепатида, этот показатель снизился на 8,0 мм.

Ученые предположили, что препараты, по способу действия схожие с Тирзепатидом, эффективны в устранении многих других кардиометаболических осложнений ожирения. Они отметили, что для оценки влияния их приема на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний нужны дополнительные исследования. Также необходимо выяснить, сколько длится антигипертензивный эффект Тирзепатида.

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