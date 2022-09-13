https://news.day.az/officialchronicle/1495171.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом ЕБРР
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом ЕБРР
13 сентября Президент Азербайджанской Руспублики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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