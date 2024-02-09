Генеральный секретарь СНГ поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.