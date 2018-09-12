Если не остановить Пашиняна сейчас, армянам станет не до смеха - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

История знает немало примеров, когда лидеры демократических, либеральных революции с течением времени превращались в диктаторов и тиранов, почище тех, кого они свергали. В полной мере всходы этого процесса можно наблюдать и в постреволюцоннной Армении, где пришедший на волне народного протеста против засилья режима Саргсяна ставленник толпы Никол Пашинян превращается в махрового диктатора.

Таким наблюдением поделился в беседе с Day.Az российский политолог, глава информационно-аналитического портала PolitRUS Виталий Арьков.

По мнению Арькова, возможно, что Пашиняну не дают покоя лавры Пол Пота и Бокассы. Судя по его реакции на "слив" записи переговоров между главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и руководителем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, на которой они осуждали "дело Кочаряна", а также генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна, новый премьер Армении отреагировал стандартным для тиранов способом - арестовать, схватить, уничтожить.

"Пашинян осознает шаткость своего положения. И страх потери власти, после чего он окажется виновным во всех бедах Армении, заставляет его все сильнее и сильнее сжимать удавку на шеях своих политических оппонентов. Господин Пашинян уже не единожды демонстрировал диктаторские замашки, хотя сейчас все его громкие заявления больше смахивают на популизм и самопиар, и из уст рафинированного журналиста и пиарщика выглядят подчас комично. Однако если не остановить его сейчас, то через некоторое время многим в Армении будет уже не до смеха", - считает Виталий Арьков.

Как отмечает российский эксперт, многие в Армении, как среди представителей истеблишмента, так и среди рядовых граждан, крайне настороженно относятся к изменению вектора внешней политики официального Еревана после захвата власти Николом Пашиняном и формирования правительства во многом из прозападных персон, иные из которых являются агентами влияния. Здравомыслящие силы в Армении осознают, ко сколь катастрофическим последствиям для страны и ее жителей это неминуемо приведет, считает Арьков.

"Несмотря на то, что часть депутатов прежней правящей партии перешла под знамена Пашиняна, де-факто парламент Армении ему не подконтролен и является источником потенциальной угрозы отставки. Этот и ряд других факторов не позволяют господину Пашиняну и стоящим за ним персонам вести борьбу с инакомыслием привычными политическими методами. И он вынужден прибегать к откровенно репрессивным", - подчеркнул Арьков, не исключив, что в случае сохранения при помощи западных "методистов" власти, Армению может захлестнуть череда политических репрессий и массовых расправ с неугодными.

Заур Мехдиев