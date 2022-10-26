https://news.day.az/politics/1506552.html У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин - ФОТО
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин - ФОТО
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион.
Об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, отвечая на вопрос корреспондента Trend на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра, передает Day.Az.
Он отметил очень хорошее стратегическое расположение Азербайджана, которое связывает между собой Восток и Запад.
Говоря о Международном центре Низами Генджеви, Серагельдин отметил, что Центр помогает анализировать в Азербайджане такие глобальные проблемы, как энергопотребление, изменение климата и продовольственная безопасность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре