Американская певица Бритни Спирс призналась в любви к бывшему мужу и удалила пост. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на JustJared.

Певица показала романтичное видео с бывшим мужем Сэмом Асгари и через несколько минут его удалила.

"Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь! Это черта, которую я хочу попытаться сохранить. Оглядываться назад иногда тяжело, но, честно говоря, это важно... Я слишком чувствительная во многих ситуациях. Иногда говорю о своем прошлом, потому что хочу защитить себя от тех ошибок, что были прежде, ведь онемение - это самое плохое, хотя в этом есть некая безопасность. Это сложно, потому что это то, чем люди могут воспользоваться", - написала Спирс.

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