Представляем вашему вниманию фотографии одной из самых известных азербайджанских страниц Facebook "Amerikansayağı Bakı":

1.Это не Париж, а улица в Баку

2.На фотографии чувствуется атмосфера Стамбула, но это азербайджанский город Хырдалан

3.Этот снимок похож на кадр из фильма "The Revenant", но это озеро Гёйгель

4.А вот и фотография, которая сделала эту страницу популярной

Этот кадр, сделанный в районе Нефтчиляр фотографом Садигом Фарзалибейем, привлек внимание пользователей Facebook

5.Это не Нью-Йорк, это Баку

6.Многие из вас видели подобный популярный бассейн. Так вот, в Азербайджане тоже есть такой бассейн

7. А этот кадр особенно заинтересует игроков в GTA Vice City

8.Это не игра "Driver", а обычный день в Баку

9.Снимок похож на постер к игре Assassin`s Creed IV: Black Flag, но это город Сумгайыт

10.Очень похоже на арабские страны, но это опять же Баку

11.Это не небоскреб в Нью-Йорке, а здание Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства

12.Один из самых красивых снимков с "Формулы-1" в Баку

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