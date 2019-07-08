12 великолепных фото Азербайджана, где чувствуется атмосфера Америки
Представляем вашему вниманию фотографии одной из самых известных азербайджанских страниц Facebook "Amerikansayağı Bakı":
1.Это не Париж, а улица в Баку
2.На фотографии чувствуется атмосфера Стамбула, но это азербайджанский город Хырдалан
3.Этот снимок похож на кадр из фильма "The Revenant", но это озеро Гёйгель
4.А вот и фотография, которая сделала эту страницу популярной
Этот кадр, сделанный в районе Нефтчиляр фотографом Садигом Фарзалибейем, привлек внимание пользователей Facebook
5.Это не Нью-Йорк, это Баку
6.Многие из вас видели подобный популярный бассейн. Так вот, в Азербайджане тоже есть такой бассейн
7. А этот кадр особенно заинтересует игроков в GTA Vice City
8.Это не игра "Driver", а обычный день в Баку
9.Снимок похож на постер к игре Assassin`s Creed IV: Black Flag, но это город Сумгайыт
10.Очень похоже на арабские страны, но это опять же Баку
11.Это не небоскреб в Нью-Йорке, а здание Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства
12.Один из самых красивых снимков с "Формулы-1" в Баку
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