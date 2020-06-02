https://news.day.az/society/1240721.html Минобразования Азербайджана о правилах выдачи аттестатов с отличием и медалей
Минобразования Азербайджана о правилах выдачи аттестатов с отличием и медалей
В правилах выдачи в средних школах аттестатов с отличием и медалей никаких изменений нет.
Об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов, передает во вторник Day.Az.
По его словам, для выдачи ученикам аттестатов с отличием и медалей в школах должен быть завершен процесс оценивания. Для выдачи аттестатов с отличием также должны быть завершены выпускные экзамены, проводимые Государственным экзаменационным центром, а также финальный тур Республиканских олимпиад по учебным предметам.
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