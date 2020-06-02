Минобразования Азербайджана о правилах выдачи аттестатов с отличием и медалей

В правилах выдачи в средних школах аттестатов с отличием и медалей никаких изменений нет.

Об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов, передает во вторник Day.Az.

По его словам, для выдачи ученикам аттестатов с отличием и медалей в школах должен быть завершен процесс оценивания. Для выдачи аттестатов с отличием также должны быть завершены выпускные экзамены, проводимые Государственным экзаменационным центром, а также финальный тур Республиканских олимпиад по учебным предметам.