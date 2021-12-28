Названо количество отремонтированных школ в Баку

С начала 2021 года в 81 школе при Управлении образования Баку были выполнены строительные работы, а также работы по капитальному и текущему ремонту.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в управлении.

"Для семи школ (№№71, 88, 172, 133, 205, 307, 333) были построены новые здания или дополнительные корпуса, кроме того, завершено строительство четырех новых школ (поселки Говсан, Бина, Ходжасан, жилой массив "Ени Ясамал"). Продолжается строительство четырех новых школ (жилмассив "Боллуг", жилмассив "Атчылыг" в поселке Бина, Бинагадинский район и поселок Кюрдаханы). Также строятся новые здания для трех школ (№№35, 87, 263). В двух школах (№№126 и 320) идут работы по реконструкции и капитальному ремонту", - сказали в ведомстве.