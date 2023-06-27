Во сколько начнется праздничный намаз?

Желающие принять участие в праздничном намазе должны явиться в мечеть к 09:00.

Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

По его словам, у УМК нет категорического указания на этот счет.

"Время молитвы определяется мечетями. Праздничный намаз можно совершать в 09:00, 09:30, 10:00. Однако мечети объявили населению, что он состоится в 09:00. Управление мусульман Кавказа не приказывает, а рекомендует", - сказал он.

Ф.Нуруллаев отметил, что в фетве УМК нет решения относительно времени намаза.

"В фетве сказано, что намаз будет совершен во всех мечетях. Руководство мечетей объявили время в 09:00. Начало намаза будет точно определено после сбора верующих. Желающие принять участие в коллективной праздничной молитве в указанное время должны находиться в мечетях", - подчеркнул представитель УМК.