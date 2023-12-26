Новогоднее чудо и добрые деяния в Баку

В Бакинском книжном центре состоялось праздничное представление "Новогоднее чудо" и благотворительная акция, посвященная Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, организованное Центром развития детей и молодежи №2 при Управлении образования города Баку, сообщает Day.Az.

На праздник были приглашены воспитанники школы-интерната №2 поселка Мярдякан и Республиканской специальной школы-интерната №3 для детей с ограниченными возможностями.

Участники Центра развития детей и молодежи представили гостям яркую программу. Красочные сценки в исполнении маленьких актеров, танцы различных народов, проживающих в нашей стране, а также сказочных персонажей, были очень тепло встречены зрителями. В рамках мероприятия были представлены рисунки и поделки, выполненные участниками творческих кружков, действующих при Центре развития.

В завершение от имени Бакинского книжного центра и Центра развития детей и молодежи №2 воспитанникам интернатов были преподнесены подарки.

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