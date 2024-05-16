https://news.day.az/society/1660669.html Кура вышла из берегов на территории Газахского района
Кура вышла из берегов на территории Газахского района
Продолжающиеся в последние дни дожди стали причиной повышения водности в реке Кура.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате выхода реки из своего русла на территории Газахского района подтоплены посевные участки и хозяйства.
Стихийное бедствие нанесло ущерб в основном сельскохозяйственным угодьям в селах Ашагы Салахлы и Орта Салахлы. Это второй паводок, наблюдаемый в мае на участке реки Кура, проходящем через территорию Газахского района. До сих пор затоплено около 230 гектаров земельных участков, принадлежащих жителям села Ашагы Салахлы Газахского района.
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