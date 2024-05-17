Обнародована фактическая погода

По информации по состоянию на 9 утра 17 мая в стране сохраняется нестабильная погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Местами прошли дожди, грозы, в отдельных регионах наблюдались ливни. На высокогорных территориях Шахдага, Грыза и Гядабея выпал снег.

В Огузе выпало 38 мм осадков, в Габале - 36 мм, Шеки - 28 мм, Гахе - 25 мм, Загатале - 24 мм, Балакене - 20 мм, Евлахе - 17 мм, Лянкаране - 16 мм, Тертере, Астара - 14 мм, Шахбузе - 12 мм, Гейгеле - 11 мм, Агдаме - 10 мм, Нахчыване - 9 мм, Мингячевире, Джафархане, Билясуваре - 8 мм, Ярдымлы, Шаруре, Агстафе, Бейлягане, Лерике, Сабирабаде, Гусаре, Нафталане, Товузе, Джульфе, Имишли, Нефтчала, Гяндже, Гейчайе, Зардабе, Шамкире, Джейранчоле, Ордубаде, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Барде, Дашкесане, Кюрдемире, Ширване - до 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 4 мм.

16 мая около 14:00 в Гядабейском районе выпал мелкий град.

Туман наблюдался в Дашкесане, Нафталане, Шамкире, Гейгеле, Гяндже, Балакене, Шамахе, Гусаре, Шахдаге, Грызе, Гейчае, Гахе, Шеки, Лерике.

Порывы северо-западного ветра в Садараке временами усиливались до 20 м/с, Нафталане и Мингячевире - 18 м/с, Гяндже и Тертере - 16 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха составила 12 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6-11, в районах Арана - 12, в горных районах - 1-6 градусов тепла и в горных районах - до 1 градуса мороза.

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