Какой будет погода в пятницу?

Обнародован прогноз погоды на 23 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-38° тепла, местами до 40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.