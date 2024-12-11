Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но ближе к ночи в некоторых местах ожидаются дожди. Умеренный юго-западный ветер утром сменится усиливающимся северо-западным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 9-11° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но начиная с 12-го числа в западных районах местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 11-16° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3 ° тепла.