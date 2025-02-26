https://news.day.az/sport/1733175.html "Губу" пополнил турецкий баскетболист Азербайджанская баскетбольная команда "Губа" осуществила очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что региональный представитель достиг соглашения с Юсуфом Эрдемом Билгичем. Турецкий баскетболист, родившийся в 2003 году, будет помогать команде до конца сезона. Он уже присоединился к тренировкам "Губы".
"Губу" пополнил турецкий баскетболист
Азербайджанская баскетбольная команда "Губа" осуществила очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что региональный представитель достиг соглашения с Юсуфом Эрдемом Билгичем.
Турецкий баскетболист, родившийся в 2003 году, будет помогать команде до конца сезона. Он уже присоединился к тренировкам "Губы". Юсуф Эрдем, родившийся в турецком городе Коджаэли, ранее выступал за клубы "Дериндже Йеникент" и "Дарынджа Генчлербирлиги". Последней командой для новичка из "Губы", играющего на позиции плеймейкера, был АзТУ.
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