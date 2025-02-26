"Губу" пополнил турецкий баскетболист

Азербайджанская баскетбольная команда "Губа" осуществила очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что региональный представитель достиг соглашения с Юсуфом Эрдемом Билгичем.

Турецкий баскетболист, родившийся в 2003 году, будет помогать команде до конца сезона. Он уже присоединился к тренировкам "Губы". Юсуф Эрдем, родившийся в турецком городе Коджаэли, ранее выступал за клубы "Дериндже Йеникент" и "Дарынджа Генчлербирлиги". Последней командой для новичка из "Губы", играющего на позиции плеймейкера, был АзТУ.