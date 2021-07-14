Детский велосипед принцессы Дианы выставили на аукционе за $41 000

Велосипед принцессы Дианы, на котором она каталась ребенком в семейном поместье, выставлен на аукцион East Bristol, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Предварительно велосипед оценен в £20-30 тыс. ($27,7-41,6 тыс.).

Двухколесный велосипед красного цвета "Tracker" был подарен Диане отцом - графом Джоном Спенсером, когда будущая принцесса была еще ребенком - она каталась на нем в 1970-е в семейном поместье Спенсеров в графстве Нортгемптоншир.

Отмечается, что велосипед в прекрасном состоянии - он сохранил все свои оригинальные черты, включая седло, шины и хромированные брызговики. К нему также прилагается рождественская открытка 1994 года, которую подписала Диана.