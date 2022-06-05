В Иране выявлено свыше 50 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 53, скончались три человека.

Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 331 человека.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,23 млн случаев заражения, состояние 458 больного оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,05 млн человек, проведено свыше 52,3 миллиона тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено примерно 150 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,5 млн, вторую - 57,8, третью - 27,5 млн человек.