Власти Колумбии решили начать борьбу с экзотическим наследием Пабло Эскобара

Власти Колумбии решили начать борьбу с весьма экзотическим наследием Пабло Эскобара. Из страны решили выдворить по меньшей мере 70 "кокаиновых бегемотов", которых наркобарон завез на свое ранчо в 1980-х годах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

С одним из самых кровавых преступников давно покончено. Его поместье местные фермеры разобрали по кирпичику в поисках денежных "заначек" главаря наркомафии, а вот звери оказались предоставлены сами себе.

Причем бегемоты так хорошо прижились в колумбийском климате, что, по оценкам зоологов, становятся серьезной угрозой местной фауне. Поэтому обитателей наркозоопарка решили раздать по зоосадам всего мира.

Первая партия бегемотов отправится в Мексику. Интерес к животным также проявили зоологи Индии, Эквадора, Ботсваны и Филиппин.