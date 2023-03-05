Власти Колумбии решили начать борьбу с экзотическим наследием Пабло Эскобара
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Власти Колумбии решили начать борьбу с весьма экзотическим наследием Пабло Эскобара. Из страны решили выдворить по меньшей мере 70 "кокаиновых бегемотов", которых наркобарон завез на свое ранчо в 1980-х годах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

С одним из самых кровавых преступников давно покончено. Его поместье местные фермеры разобрали по кирпичику в поисках денежных "заначек" главаря наркомафии, а вот звери оказались предоставлены сами себе. 

Причем бегемоты так хорошо прижились в колумбийском климате, что, по оценкам зоологов, становятся серьезной угрозой местной фауне. Поэтому обитателей наркозоопарка решили раздать по зоосадам всего мира. 

Первая партия бегемотов отправится в Мексику. Интерес к животным также проявили зоологи Индии, Эквадора, Ботсваны и Филиппин.