Пакистан провел испытания баллистической ракеты Ababeel

Пакистан провел успешные испытания баллистической твердотопливной ракеты средней дальности Ababeel.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) пакистанского министерства обороны.

"В ходе испытаний состоялась проверка различных систем и технических параметров ракеты Ababeel, предназначенной для укрепления стратегической стабильности в регионе", - говорится в сообщении ISPR.

Баллистическая твердотопливная ракета Ababeel разработана в Пакистане как ответ на создание в соседней Индии ракет-перехватчиков. Ее дальность до 2 200 км, первое испытание состоялось в 2017 году. Ракета способна доставлять как обычные, так и ядерные моноблочные боеголовки, а также может оснащаться разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.