Автор: Хаял Хатамзаде

Армения вновь обвиняет ОДКБ во всех возможных грехах. На этот раз глава МИД Арарат Мирзоян пошел жаловаться финским СМИ на то, какая плохая Россия, потому что она, дескать, "не защитила Армению".

"Армения, являющаяся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не получила реальной поддержки от этого альянса, когда в последние годы Армения подвергалась нападениям и были нарушены международно признанные границы страны", - сказал Мирзоян в интервью финским СМИ, коснувшись вопроса участия Армении в ОДКБ.

По его словам, формально страна по-прежнему является частью ОДКБ, но Ереван объявил, что заморозил свое участие в деятельности организации.

"Десятилетиями мы считали, что в военном отношении мы должны быть в этом военном блоке, потому что у нас были общие угрозы, определенные опасения в связи с возможной агрессией против территориальной целостности и независимости Республики Армения. Мы считали, что эта организация поможет нам защитить наш суверенитет и территориальную целостность. К сожалению, за последние годы мы стали свидетелями нескольких нападений и нарушений наших международно признанных границ, и когда это произошло, мы так и не получили реальной поддержки. Союзники, у которых были такие обязательства, должны помогать друг другу, в этом и заключается смысл военного альянса. Такое безразличное отношение привело к огромному разочарованию. Это действительно изменило общественное мнение в Армении. Это создало уникальную ситуацию. Сейчас происходит большой процесс. Я не могу предсказать, куда нас приведет этот процесс, но могу сказать, что мы углубляем наши отношения с европейскими партнерами в различных областях. Речь идет об экономике, экономической устойчивости, а также политическом диалоге и взаимопонимании. ЕС вовлечен в вопросы безопасности, в среду безопасности Армении. У нас есть формат диалога по вопросам политики и безопасности с ЕС. Миссия ЕС находится в Армении и контролирует границу между Арменией и Азербайджаном. Такие развития были невообразимы несколько лет назад", - сказал Арарат Мирзоян.

Очевидно, что Мирзоян, говоря о некоем "нападении", открыто искажает существующие факты и его болтовня направлена на введение в заблуждение как финскую аудиторию, так и в целом международное сообщество. Азербайджан никогда не нападал на Армению, наоборот, это Армения держала под оккупацией на протяжении почти 30-и лет Карабах и семь прилегающих районов. Варварские бесчинства армянских головорезов вызвали многочисленные страдания и потерю жизней десятки тысяч мирных жителей. Азербайджан, в свою очередь, лишь защищал свою территориальную целостность, восстанавливая контроль над оккупированными землями в ходе 44-дневной войны, в рамках которых были предприняты усилия для защиты мирных граждан и восстановления международного права. Так что заявления Мирзояна не только не соответствуют действительности, но и являются попыткой перевернуть факты.

Что касается обвинений в адрес ОДКБ, как видим, Ереван продолжает отдаляться от России, пытаясь угодить Западу, при этом не признавая собственных ошибок и перекладывая вину за свои неудачи на других. Жалоба на отсутствие поддержки со стороны ОДКБ является лишь поводом для того, чтобы окончательно "отчалить на западный берег". В ОДКБ, наверняка, приняли к сведению словесные выкрутасы главы армянского МИД и готовят соответствующую реакцию.

Также смешно выглядят попытки Мирзояна оправдать присутствие так называемой "наблюдательной миссии" ЕС, которая, как уже давно известно, в основном занимается провокаторством и шпионит за Азербайджаном. Миссия ЕС является инструментом политического давления, она юридически недееспособна, поскольку ввиду отсутствия делимитации государственная граница Армении еще не определена. В реальности, ЕС не просто наблюдает за происходящим, а активно вмешивается во внутренние дела региона, пытаясь продвигать собственные интересы, что вызывает обоснованные подозрения у Азербайджана. Наличие миссии ЕС лишь создает дополнительные напряжения, препятствуя нормализации отношений на Южном Кавказе.

Подытоживая вышесказанное, интервью Мирзояна имело цель распространение дезинформации и пропаганды с целью создания антиазербайджанских настроений. Оно несло в себе явные элементы манипуляции информацией и создало ложную картину происходящего. Такой подход лишь отдаляет подписание мирного договора и виновата в этом исключительно армянская сторона.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.