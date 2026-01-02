Kanadadan Azərbaycana pul köçürmələri 11%-dən çox artıb
Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan Kanadaya fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 6,916 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumatına görə, bu göstərici 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 643 min ABŞ dolları və ya 8,5% azdır.
Məlumata görə, hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə ümumi pul köçürmələrində Kanadanın payı 1,9% təşkil edib.
Həmçinin ötən ilin ilk 9 ayında Kanadadan Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 3,964 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 402 min ABŞ dolları və ya 11,3% artım deməkdir.
Hesabat dövründə xaricdən Azərbaycana ümumi pul köçürmələrində Kanadanın payı 0,5% təşkil edib.
2024-cü ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan Kanadaya fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 7,559 milyon ABŞ dolları, əks istiqamətdə isə 3,562 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ümumilikdə, 2025-ci ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri pul köçürmələrinin həcmi 361,357 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 46,925 milyon ABŞ dolları və ya 11,5% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə xarici ölkələrdən Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 849,910 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 1,404 milyon ABŞ dolları və ya 0,2% çoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре