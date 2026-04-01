Kremli toyuqlu makaron - RESEPT
Bu yemək həm çox dadlı, həm də tez hazırlanan reseptlərdəndir. Xüsusilə kremli sousu sayəsində yumşaq və doyumlu olur.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az bu resepti təqdim edir:
Lazım olan ərzaqlar
300 q makaron (spagetti və ya penne)
250 q toyuq filesi
1 stəkan qaymaq (200 ml)
2 diş sarımsaq
2 xörək qaşığı kərə yağı
2 xörək qaşığı duru yağ
Duz, qara istiot
50 q rəndələnmiş pendir (parmezan olsa daha yaxşı)
İstəyə görə: göyərti (cəfəri)
Hazırlanma qaydası:
Böyük qazanda su qaynat, duz əlavə et və makaronu paketdə göstərilən vaxta uyğun bişir. Bişdikdən sonra suyunu süz və bir az kənara qoy.
Toyuğu bişir:
Toyuq filesini kub şəklində doğra. Tavaya duru yağ əlavə et və toyuqları orta odda qızart. Üzəri yüngül qızarana qədər bişir.
Sarımsağı əlavə et:
Sarımsaqları xırda doğra və toyuğun üzərinə əlavə et. 1-2 dəqiqə qarışdıraraq bişir ki, ətri çıxsın.
Kremli sous
Tavaya kərə yağı əlavə et, əridikdən sonra qaymağı əlavə et. Qarışdıraraq 3-5 dəqiqə bişir. Sous bir az qalınlaşmalıdır.
Ədviyyat əlavə et:
Duz və qara istiot əlavə et. İstəsən bir az muskat və ya qırmızı bibər də qata bilərsən.
Makaronu əlavə et:
Hazır makaronu sousun içinə əlavə et və yaxşıca qarışdır. 2-3 dəqiqə birlikdə bişir ki, dadlar qarışsın.
Son toxunuş:
Üzərinə rəndələnmiş pendir əlavə et və qarışdır. Servis zamanı üzərinə göyərti səp. (Lent.az)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре