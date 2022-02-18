Грузинская нефтегазовая корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Грузинская нефтегазовая корпорация (Georgian Oil & Gas Corporation) заинтересована в развитии проекта "Южного газового коридора" и заключении новых контрактов с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Важа Хидашели, представитель Совета директоров проекта AGRI (интерконнектор Азербайджан-Грузия-Румыния).

По его словам, корпорация постоянно взаимодействует с Азербайджаном по вопросам энергетического сектора, так как Азербайджан обеспечивает социальный сектор Грузии природным газом.

Хидашели также отметил, что дочерняя компания SOCAR в Грузии обеспечивает газом коммерческий сектор страны.

"Грузия является участницей проекта "Южный газовый коридор" и наша нефтегазовая корпорация представляет страну как в рамках этого проекта, так и в других транзитных проектах, в которых мы участвуем вместе с Азербайджаном и Турцией", - добавил он.

Напомним, что участниками проекта AGRI являются госкомпания SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны создали СП для реализации проекта - SC AGRI LNG Project Company SRL.