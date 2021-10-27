Jaguar Land Rover объединил усилия с Tesla в ЕС с целью соблюдения правил по выбросам CO2

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) объединил в Европе усилия с американским конкурентом Tesla с целью соблюдения правил Евросоюза по выбросам CO2 и избежания штрафов. Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно правилам ЕС, автомашины, продаваемые в сообществе, должны соответствовать его нормам выбросов CO2, которые должны оставаться ниже средних их лимитов, или же платить крупные штрафы. Конкурирующим группам разрешено объединять свои выбросы, чтобы помочь компаниям, которые стремятся соблюдать требования Брюсселя.

В прошлом году JLR не достигла целевых показателей по выбросам CO2 на континенте и выплатила штраф в размере £35 млн ($48,2 млн). Такие санкциям были обусловлены низкими продажами электромобиля Jaguar I-Pace, а также значительным ударом по производству, нанесенным дефицитом микросхем. Объединение усилий с производителем электромобилей Tesla, а также его партнером из Японии компанией Honda, продающей в Европе лишь одну марку электрокаров, стало по сути дела "признанием британским автопроизводителем" того факта, что в нынешнем году он вновь выйдет за рамки ограничений ЕС, отмечает издание.

Соглашение о пуле с Jaguar Land Rover является также стимулом для американской компании после того, как из соответствующего соглашения с Tesla и Honda вышла компания Fiat Chrysler Automobiles.

В другой пул входят французская Renault, японские Nissan и Mitsubishi. Еще одну группу составили шведская Volvo Volvo cars, а также созданный на основе этой компании бренд электромобилей Polestar. К ним с опозданием, с прошлом году, присоединилась Ford Motor. В соответствии с правилами ЕС к одному из этих трех пулов могут присоединиться другие автопроизводители.

В JLR ранее объявили о том, что в ближайшие годы компания перейдет на выпуск электромобилей. Jaguar должен стать маркой исключительно электрических автомобилей класса люкс к 2025 году, а 60% продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.