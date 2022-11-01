Президент Ильхам Алиев: Мы восстанавливаем освобожденные территории за счет собственных ресурсов

Мы восстанавливаем освобожденные территории за счет собственных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.

Новость обновляется