Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной дочери известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар.

Фейзавер Туран Алпсар сыграла важную роль в сохранении литературно-научного наследия великого просветителя. За заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой она была награждена орденом "Достлуг", юбилейной медалью "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании.