В азербайджанской армии состоялось мероприятие в память Низами Гянджеви

В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий в рамках объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Года Низами Гянджеви", приуроченного к 880-летию великого поэта.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Минобороны, в связи с этим в одной из воинских частей состоялось литературно-музыкальное мероприятие "Любовь - михраб ветров, к зениту вознесённых", организованное Армейским культурно-идеологическим центром имени Ази Асланова в память о выдающемся поэте и мыслителе Низами Гянджеви.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Отмечалось, что проведение подобных мероприятий среди военнослужащих играет важную роль в привитии личному составу национально-духовных ценностей и повышении чувства патриотизма.