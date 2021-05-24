Президент Сингапура поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сингапур Халима Якоб направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

По случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики рада от имени народа Сингапура передать Вашей стране и народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания постоянного мира, счастья и благополучия.

В период продолжения нами совместных усилий в борьбе с пандемией COVID-19 Сингапур и впредь будет тесно сотрудничать с международной общественностью для охраны жизни людей и снижения влияния пандемии", - говорится в письме.