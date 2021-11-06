Взоры мировых лидеров устремлены на Азербайджан

В Баку начал работу VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19".

Бакинский форум, как это уже стало традицией, собрал известных политических и общественных деятелей, бывших глав государств и правительств. На бакинской платформе обсуждаются насущные проблемы постковидного существования в условиях нового мирового порядка и новой мировой экономики. Пандемия однозначно повлияла на мировые процессы, признаки перемен уже заметны, и тому, что ожидает человечество после выхода из ограничений, следует быть готовыми уже сейчас. Именно для этого умные головы со всех концов света собрались 4 ноября в Баку или же подключились к нему по Сети.

В Глобальном Бакинском форуме участвуют самые видные мировые политики, бывшие главы государств и правительств, входящие в руководство или же являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви (организатор Бакинского форума). Это авторитетные лица в своих странах, имеющие влияние на мировой арене, их мнение имеет вес, они эксперты и стратеги, владеющие информацией.

Не случайно, выступая на организованной в мае этого года Центром Низами Гянджеви видеоконференции "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал формат участников структуры "редким явлением в современном мире".

Если прибавить к этому высочайший личный международный авторитет Президента Ильхама Алиева, то можно говорить о том, что консолидация опыта общественных и политических деятелей мирового уровня сделала бакинскую платформу в своем роде уникальной.

За девять лет существования авторитет Бакинского форума постоянно рос и продолжает расти. Об этом свидетельствуют послания к VIII Глобальному Бакинскому форуму, направленные высокопоставленными лицами.

К участникам форума обратился Папа Римский Франциск.

В послании, зачитанном сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином, понтифик выразил надежду, что на встрече будут представлены конкретные и эффективные предложения, что важно и для международной общественности. "Кроме того, нахождение общих интересов даст импульс укреплению международного сотрудничества, усилению обязательств по диалогу и взаимному уважению", - написал глава католической церкви.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон обратился к VIII Глобальному Бакинскому форуму с посланием, в котором отметил, что надеется, что нынешнее мероприятие будет таким же успешным, как и предыдущие.

"Мы остаемся самым крупнейшим вашим инвестором, однако наши отношения имеют дальнейшие перспективы. Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах, а также его поддержку в борьбе с использованием химического оружия и пресечении незаконного оборота наркотических средств, председательство в Движении неприсоединения и содействие, оказанное его военнослужащими в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время недавней эвакуации", - говорится в послании.

Ни для кого не секрет, что Великобритания является одним из самых влиятельных государств мира, если не сказать - первым из них. Ни во что напрямую не вмешиваясь, Британия незаметно корректирует резкие шаги и эмоциональные действия держав, тем самым удерживая хрупкий баланс и не давая мировой политике скатиться к радикализму. Конечно же, она преследует при этом свои интересы, и можно с удовлетворением отметить, что интересы Великобритании и национальные интересы Азербайджана находятся на одной волне. В пример некоторым другим центрам силы, эта страна незримо и надежно поддерживает Баку во многих вопросах.

"Соединенное Королевство является надежным партнером Азербайджана и останется таковым. Надеюсь на устойчивое развитие нашего партнерства в предстоящие годы", - написал Борис Джонсон.

Никто не будет спорить с тем, что еще одним центром силы, стремительно набирающим в последние годы вес, является Турция. За внимание Турецкого государства сегодня борются многие страны. Турция показала себя страной, способной на решительные шаги и смелую политику. Она также продемонстрировала, что считается только со своими интересами и не боится шантажа и давления со стороны даже могущественных государств. Поэтому внимание, проявленное Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом к форуму в Баку особенно ценно. Президент Эрдоган обратился к участкам мероприятия не как глава братской страны, а как лидер, понимающий важность и актуальность бакинской инициативы.

"Каждый из нас желает, чтобы пандемия закончилась как можно скорее. С этой точки зрения данное мероприятие имеет особое значение", - говорится в тексте обращения турецкого лидера. Он выразил сожаление, что ВОЗ в большей степени не удалось достичь всех целей, и многим странам приходится бороться с пандемией в одиночку. "Однако есть страны, такие, как Азербайджан, которые протянули руку помощи другим", - говорится в послании.

Президент Турции очень правильно оценил роль Азербайджана в борьбе с пандемией. Действительно, после заявлений Президента Ильхама Алиева в мире задумались о проблемах малоимущих стран, столкнувшихся с дефицитом вакцин из-за жадности некоторых богатых государств. Никто не задумывался о пагубности такой дискриминации с точки зрения мировой борьбы с коронавирусом. Первым о "вакцинном геноциде" заговорил глава Азербайджана, подняв вопрос перед ООН и добившись вынесения его на специальную сессию Организации. Кроме того, Азербайджан сам оказывает помощь другим странам, безвозмездно передавая партии вакцин. Эти шаги Баку высоко оценены и для многих стали примером.

Выступление на форуме директора - распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой также привлекло особое внимание. По ее мнению, тот факт, что на форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, и в ООН обсуждают вопросы мира после COVID-19, рождает оптимизм и надежду на то, что пандемия остается позади, и мы стремимся создать более лучшее будущее для всех.

Целью VIII Глобального Бакинского форума как раз и является обсуждение путей, ведущих к лучшему будущему для всех. Эта цель ясно видна и понятна всем. Можно не сомневаться, что проходящее в Баку мероприятие сегодня отслеживается всеми аналитическими и стратегическими центрами.

Азербайджан, благодаря внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, стал влиятельным и авторитетным игроком, чьи масштабы выходят за пределы региона, и внимание к нему будет только расти.

Лейла Таривердиева