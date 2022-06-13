"Без Швеции не вступим в НАТО"

Президент Финляндии Саули Ниинистё исключил возможность вхождения Финляндии в состав Североатлантического альянса без Швеции. Об этом сообщила в воскресенье норвежская телекомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Финляндия откажется от членства в НАТО без вступления в альянс Швеции. "Дело Швеции - наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку", - сказал Ниинистё на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили 18 мая Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что республика не поддержит принятие в НАТО этих стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям