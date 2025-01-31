Турецкие звезды в Баку приняли участие в гала-вечере фильма "Bir Ömrün Sonbaharı"

В Park Cinema Flame Towers состоялся гала-вечер турецкого фильма "Bir Ömrün Sonbaharı" (Последняя весна жизни) с участием главных героев картины, молодых турецких звезд Йигит Кочак и Эйюль Тумбар, сообщили Day.Az в пресс-службе Park Cinema.

Встреченные с ажиотажем и с большой любовью актеры прошли по красной ковровой дорожке, чтобы встретиться со своими поклонниками и дать интервью телеканалам и СМИ. Они отметили, что счастливы впервые приехать в Баку, восхищены красотой столицы и добродушием жителей.

Вместе со зрителями они впервые посмотрели фильм на самом большом экране страны - в IMAX. После того, как показ был завершен, актеры в порыве эмоций обнялись в зале и не могли сдержать слез. Фильм будет представлен только в сети кинотеатров Park Cinema.

По сюжету, Зейнаб отдаляется от людей из-за трагической смерти отца и растет в страхе перед любовью. Ее семья становится для нее единственной опорой, но Джан, которого она встретила в университете, меняет ее жизнь. Отношение Джана помогает Зейнаб преодолеть свои страхи и снова полюбить жизнь. Но на этом пути много преград...

Для приобретения билетов: https://parkcinema.az/movies/view/14727/bir-omrun-sonbahari