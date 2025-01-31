Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" за поддержку и плодотворное сотрудничество в продвижении председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) и ее инициатив по глобальному изменению климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.