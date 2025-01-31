https://news.day.az/officialchronicle/1726907.html Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" за поддержку и плодотворное сотрудничество в продвижении председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) и ее инициатив по глобальному изменению климата.
Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" за поддержку и плодотворное сотрудничество в продвижении председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) и ее инициатив по глобальному изменению климата.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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