Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

31 января министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел 18-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече, состоявшейся на Национальной арене гимнастики, министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах.

На мероприятии была представлена ​​информация о подготовке к Международным гимназическим спортивным играм, Всемирной летней Универсиаде студентов и Юношеским Олимпийским играм, которые в этом году пройдут в разных странах. В завершение был заслушан отчет федераций в социальных сетях и обсуждены другие вопросы.

Во встрече также принял участие начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.