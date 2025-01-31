Азербайджан и Италия обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

Проведены обсуждения по вопросам двусторонних экономических связей, новых направлений деятельности между Азербайджаном и Италией.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, обсуждения прошли в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с министром по делам предприятий и продукции "Made in Italy" Италии Адольфо Урсо в рамках визита в Италию.

Отмечается, что на встрече было подчеркнуто развитие экономического партнерства между двумя странами.

"Состоялся обмен мнениями о двусторонних экономических связях, совместных инвестиционных проектах, сотрудничестве азербайджанских и итальянских компаний и продвижении новых направлений деятельности", - говорится в сообщении ведомства.