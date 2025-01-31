https://news.day.az/politics/1726922.html Новый посол Турции в Азербайджане прибыл в Баку Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прибыл в Баку. Об этом в пятницу сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане. Отметим, что завтра Бирол Акгюн приступит к исполнению своих обязанностей. Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
Новый посол Турции в Азербайджане прибыл в Баку
Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прибыл в Баку.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане.
Отметим, что завтра Бирол Акгюн приступит к исполнению своих обязанностей.
Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи.
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