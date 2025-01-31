SOCAR приобрела долю в израильском газовом месторождении Тамар

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли в израильском газовом месторождении Тамар, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

"В соответствии со своим планом развития, SOCAR продолжает стратегию расширения производственной базы за пределами страны. В этом контексте 31 января 2025 года компания подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте "Тамар", который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля и имеет большое значение", - сказали в компании.

В SOCAR отметили, что вступление соглашения в силу возможно при выполнении определенных условий, включая получение соответствующих регуляторных и других разрешений.

"При этом SOCAR приступает к реализации инвестиционных проектов в сфере Upstream в Средиземноморском бассейне. Компания продолжит свою деятельность в направлении приобретения доли участия в стратегических активах в зарубежных странах", - добавили в компании.

Отметим, что газовое месторождение Тамар было открыто в январе 2009 года. В конце марта 2013 года из месторождения началась добыча природного газа.

Месторождение расположено примерно в 90 км к западу от Хайфы, на общей глубине около 5000 метров ниже уровня моря и в водах глубиной около 1700 метров. Площадь месторождения составляет 100 квадратных километров, а толщина пластов достигает 300 метров.

Добыча природного газа на Тамар осуществляется через шесть эксплуатационных скважин, которые обеспечивают производство до 1,1 миллиарда кубических футов природного газа в сутки.

Оценочные запасы природного газа в месторождении составляют около 389 миллиардов кубических метров.