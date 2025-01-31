https://news.day.az/sport/1726952.html "Сумгайыт" расстался с двумя игроками Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с двумя игроками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Сообщается, что контракты с Кристианом Велиновски и Николой Вуйновичем были расторгнуты по обоюдному согласию.
"Сумгайыт" расстался с двумя игроками
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с двумя игроками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Сообщается, что контракты с Кристианом Велиновски и Николой Вуйновичем были расторгнуты по обоюдному согласию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре