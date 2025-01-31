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"Сумгайыт" расстался с двумя игроками

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с двумя игроками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ​​информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Сообщается, что контракты с Кристианом Велиновски и Николой Вуйновичем были расторгнуты по обоюдному согласию.