В США заявили, что разбившимся в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, управляла женщина-пилот с 500 часами налета. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, всего на борту находились трое военных. Как отметили авторы, у всех членов экипажа был значительный опыт: инструктор имел более 1 тысячи часов налета, пилот - более 500 часов, а борттехник - "сотни часов летного опыта".

Воздушное судно в момент столкновения выполняло рутинный полет, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа, подчеркнули журналисты.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.