Скончался оскароносный актер

Звезда кино, оскароносный актер Алан Аркин ушел из жизни в 89-летнем возрасте.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, трагическим известием о смерти знаменитости поделились трое его сыновей - Адам, Энтони и Мэтью, в комментарии изданию People.

Причин смерти знаменитости пока остается неизвестной.

"Наш отец был уникально талантливой силой природы, и как художник, и как человек. Любящий мужчина, отец, прадед и прадед, его обожали, и по нему будет очень скучать", - сообщили дети актера.

Алан Аркин запомнился зрителям своими ролями в более чем 100 кинолентах. Самой успешной работой актера считается фильм 2006 года "Маленькая миссис Счастье", за которую он получил престижную премию "Оскар". Также зрители могли увидеть Аркина в лентах "Арго", "Эдвард Руки-ножницы", "Метод Комински" и многие другие.