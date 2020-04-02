В Хачмазском районе продолжаются лечебно-профилактические мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции

В Хачмазском районе продолжаются комплексные профилактические мероприятия с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ИВ района, медико-профилактическая ситуация в связи с пандемией в районе находится под строгим контролем, и в данной связи проводятся неотложные мероприятия.

Дезинфекционные работы проводятся с охватом всех населенных пунктов,согласно установленному графику. Проведение профилактических мероприятий качественно и до окончания периода особого карантинного режима находится под строгим контролем Исполнительной власти района.

Подъезды, лестничные клетки и прилегающие территории, расположенных на территории района многоквартирных зданий, ежедневно дезинфицируются. Кроме того, специальными дезинфицирующими растворами регулярно обрабатываются и все виды автотранспортных средств, обслуживающих пассажирские перевозки, торговые и сервисные объекты, платежные терминалы, банкоматы.

Помимо этого, мобильные просветительские группы, созданные в связи с выполнением требований особого карантинного режима, проводят необходимые беседы с населением и ведут разъяснительную работу в индивидуальном порядке.